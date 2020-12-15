Нардепы продлили еще на год особый статус Донбасса

Верховная Рада продлила до 31 декабря 2021 года действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее решение было принято на заседании ВРУ во вторник, 15 декабря, которое транслировалось онлайн в YouTube. За законопроект в целом проголосовали 304 народных депутата.

Речь идет о проекте закона №4467, который был зарегистрирован в Верховной Раде 7 декабря. Его авторами является ряд народных депутатов, в том числе первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Документом предлагается продлить на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, установленного статьей 1 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

При рассмотрении законопроекта некоторые нардепы заявили, мол, нельзя каждый раз продлевать действие закона, но в то же время ничего не делать для решения ситуации на Донбассе. Против принятия документа выступили 27 парламентариев.

Результаты голосования Скриншот

Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят еще в сентябре 2014 года, а вступил в силу 18 октября того же года сроком на 3 года.

Затем, в октябре 2017-го срок действия закона парламентарии продлили на год, в октябре 2018-го – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019-го – до 31 декабря 2020 года. Правда, на деле он так и не заработал.

Среди прочего закон предусматривает:

амнистию для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей";

гарантии свободного использования русского и других языков;

особый порядок назначения судей и прокуратуры;

экономическую поддержку региона.

Однако эти пункты должны быть введены только после проведения выборов по украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ, а также вывода российский войск и военной техники, и после начала работы органов местной власти.

Отметим, что в украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе одобрительно отозвались о продлении еще на год действия закона об особом статусе Донбасса. Непринятие соответствующего законопроекта, считают там, могло бы привести к срыву переговоров между сторонами конфликта.

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