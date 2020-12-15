Рада продлила еще на год особый статус Донбасса
Верховная Рада продлила действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.
Соответствующее решение было принято на заседании ВРУ во вторник, 15 декабря, которое транслировалось онлайн в YouTube. За законопроект в целом проголосовали 304 народных депутата.
Речь идет о проекте закона №4467, который был зарегистрирован в Верховной Раде 7 декабря. Его авторами является ряд народных депутатов, в том числе первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Документом предлагается продлить на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, установленного статьей 1 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
При рассмотрении законопроекта некоторые нардепы заявили, мол, нельзя каждый раз продлевать действие закона, но в то же время ничего не делать для решения ситуации на Донбассе. Против принятия документа выступили 27 парламентариев.
Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят еще в сентябре 2014 года, а вступил в силу 18 октября того же года сроком на 3 года.
Затем, в октябре 2017-го срок действия закона парламентарии продлили на год, в октябре 2018-го – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019-го – до 31 декабря 2020 года. Правда, на деле он так и не заработал.
Среди прочего закон предусматривает:
амнистию для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей";
гарантии свободного использования русского и других языков;
особый порядок назначения судей и прокуратуры;
экономическую поддержку региона.
Однако эти пункты должны быть введены только после проведения выборов по украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ, а также вывода российский войск и военной техники, и после начала работы органов местной власти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Рада должна принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, но она не будет закреплять особый статус региона в Конституции.
Накануне нардеп от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе в ТКГ, а также председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин заверил, что менять закон об особом статусе отдельных районов Донбасса пока не планируется.
По его словам, условием для этого может стать только прогресс в переговорном процессе между сторонами конфликта.