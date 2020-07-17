Рада признала нелегитимным голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму
Верховная Рада признала нелегитимным проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в аннексированном Крыму.
Соответствующее решение было принято на заседании парламента 17 июля. За проект постановления №3736, который был зарегистрирован в Раде 24 июня и передан на рассмотрение руководству без обнародования текста документа, проголосовали 306 депутатов.
Отметим, что инициаторами проекта постановления является группа народных депутатов от фракций "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа".
В Раде выступили несколько депутатов от разных фракций, среди которых лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, призвав поддержать и проголосовать за постановление.
По их словам, так они хотят привлечь внимание международного сообщества к нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
В результате за принятие документа проголосовали 306 депутатов, против высказались шестеро и четверо воздержались.
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