Рада признала нелегитимным голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимным проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в аннексированном Крыму.

Соответствующее решение было принято на заседании парламента 17 июля. За проект постановления №3736, который был зарегистрирован в Раде 24 июня и передан на рассмотрение руководству без обнародования текста документа, проголосовали 306 депутатов.

Отметим, что инициаторами проекта постановления является группа народных депутатов от фракций "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа".

Голосование за проект постановления №3736 (Скриншот с видео)

В Раде выступили несколько депутатов от разных фракций, среди которых лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, призвав поддержать и проголосовать за постановление.

Мустафа Джемилев в Раде (Скриншот с видео)

По их словам, так они хотят привлечь внимание международного сообщества к нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

В результате за принятие документа проголосовали 306 депутатов, против высказались шестеро и четверо воздержались.

Постановление поддержали 306 парламентариев (Скриншот с видео)

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