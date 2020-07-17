МоваЯзык

Топ-темы:

Рада признала нелегитимным голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму

Марина Лисничук
Политика
2,3 т.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму признали нелегитимным

Рада признала нелегитимным голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимным проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в аннексированном Крыму.

Соответствующее решение было принято на заседании парламента 17 июля. За проект постановления №3736, который был зарегистрирован в Раде 24 июня и передан на рассмотрение руководству без обнародования текста документа, проголосовали 306 депутатов.

Отметим, что инициаторами проекта постановления является группа народных депутатов от фракций "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа".

Голосование за проект постановления №3736

Голосование за проект постановления №3736 (Скриншот с видео)

В Раде выступили несколько депутатов от разных фракций, среди которых лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, призвав поддержать и проголосовать за постановление.

Мустафа Джемилев в Раде

Мустафа Джемилев в Раде (Скриншот с видео)

По их словам, так они хотят привлечь внимание международного сообщества к нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

В результате за принятие документа проголосовали 306 депутатов, против высказались шестеро и четверо воздержались.

Постановление поддержали 306 парламентариев

Постановление поддержали 306 парламентариев (Скриншот с видео)

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • в аннексирована Крыму за поправки в Конституцию России заставляли голосовать незаконно удерживаемых украинский. Давление также осуществлялся на пленных, находящихся на территории РФ, заявила уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

  • Министерство иностранных дел Украины предупредило о незаконности голосования жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса с паспортами гражданина РФ на российском референдуме по изменениям в Конституцию.

  • Европейский Союз тоже не признал "голосования" за изменения в Конституцию Российской Федерации на оккупированных украинских территориях

УкраинаВерховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
  2. Политика