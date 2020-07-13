В Украине сделали первый шаг к ужесточению ответственности за ДТП в пьяном виде

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект, который ужесточит ответственность за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". За проголосовали 282, против – 13, воздержались – 33, не голосовали – 37.

Изначально нардепы поддержали обсуждение законопроекта по сокращенной процедуре, а после минутой молчания почтили память семьи, погибшей 12 июля в масштабном ДТП в Киеве на Старообуховской трассе. После голосования внеочередное заседание Верховной Рады было закрыто.

Рада приняла за основу законопроект об ужесточении ответственности за ДТП в пьяном виде Скриншот "Рада-ТВ"

Отметим, что 1 июля 2020 года в Украине вступил в силу закон № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", который Верховная Рада приняла еще в ноябре 2018 года.

В нем говорилось, что пьяные водители будут наказываться более высокими штрафами и привлекаться уже не к административной, а уголовной ответственности. Изначально закон должен был заработать с 1 января 2020 года, но парламент отложил его на полгода.

Однако несколько ранее, 17 июня, Верховная Рада проголосовала за принятие закона №3314, который, среди прочего, предусматривал отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Президент его подписал 2 июля, таким образом, фактически отменив действие закона № 2617-VIII.

Но уже 13 июня, на фоне смертельной аварии в Киеве, Владимир Зеленский заявил, что требует принять законопроект, ужесточающий ответственность за смертельные ДТП в нетрезвом виде. Тогда же было созвано внеочередное заседание Рады.

Административное наказание

Согласно тексту законопроекта, МВД предлагает увеличить штрафы за следующие нарушения:

За нарушение пользования ремнями безопасности или мотошлемами штраф увеличится с 51 грн до 510 грн.

За управление незарегистрированным авто или неправильную эксплуатацию номерного знака – штраф 510 грн. Повторное нарушение карается штрафом 680 грн или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн.

Разговор по телефону за рулем (отвлечение на средства связи) – 510 грн.

За нарушение требований дорожных знаков и разметки – 255 грн

За нарушение правил перевозки грузов – 255 грн

За непредоставление пешеходам преимущества в движении на нерегулируемых переходах – 255 грн

За езду по тротуарам и пешеходным дорожкам – 255 грн.

Непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам и аварийно-спасательным службам – 680 грн. Если нарушение вызвало аварийную обстановку, то штраф вырастет до 3400 грн или лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

За оставление места ДТП – штраф 3400 грн или лишение права управления авто на срок 6 месяцев или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

За управление авто без (электронного) водительского удостоверения и страхового полиса и других документов – штраф 425 грн.

За передачу управления авто лицом, не имеющим права им управлять – 3400 грн.

За управления авто лицом, которое была лишено такого права – до 20 400 грн с лишением права управлять авто на срок от 3 до 5 лет и с платным изъятием такого средства или без такового.

За управление авто в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарств – штраф для водителя: 10 200 грн с лишением права управления на 1 год.

За повторное нарушение в течение года – штраф 20 400 грн с лишением права управлять на 3 года или административный арест на 10 суток с лишением права управлять на 3 года. За такие же действия, совершенные лицом дважды в течение года – штраф 40800 грн с лишением права управлять на 10 лет или административный арест на срок 15 суток с лишением права управлять на 10 лет.

Также вводится ответственность для других лиц за употребление алкоголя после ДТП или после того, как авто было остановлено по требованию полицейского к проведению осмотра или до принятия решения об освобождении от его проведения – штраф 20 400 грн с возмездным изъятием авто или без такового или административный арест на срок 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Уголовная ответственность

Законопроект №2695 значительно усиливает уголовную ответственность:

В случае нарушения ПДД, которые привели к телесным повреждениям средней тяжести – штраф от 51 тысячи грн до 85 тысячи грн или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенны в состоянии алкогольного, наркотического опьянения – лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

Нарушения, что повлекли смерть лица или причинили тяжелое телесное повреждение – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Нарушения, что повлекли гибель нескольких лиц – лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять авто на срок от 6 до 8 лет.

Те же действия, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического опьянения – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять авто на срок от 7 до 10 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в результате ДТП под Киевом на Старообуховской трассе погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.