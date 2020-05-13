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14 мая • обновлено в 16:36
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Рада приняла законопроект, который позволит скрывать имущество

22.9т
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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий исключение из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые не проживают с ним.

Соответствующий документ №3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства" поддержали 244 нардепа.

Можно списать на детей: принят законопроект, позволяющий скрыть имущество

Законопроект предлагает установить, что действие закона о предупреждении коррупции распространяется на лиц, входящих в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50% долей принадлежат государству, должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству.

Также он предусматривает исключение из действия антикоррупционного законодательства советников, помощников, уполномоченных, пресс-секретаря президента, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.

Против этого проекта выступили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В НАПК подчеркнули, что это может привести к случаям, когда субъект декларирования станет утверждать, что не проживает вместе с ребенком, чтобы не декларировать приобретенное в его пользу имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой о незадекларированном имуществе.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Купи отдельную квартирку, пропиши туда свою пятилетнюю дочку и воруй сколько хочешь :о)))))) Це Украина, Карл!
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гнусный коррупционный режим.
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