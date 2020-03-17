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17 марта • обновлено в 09:13
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Отпуск и тюремный срок: Рада приняла жесткий закон о борьбе с коронавирусом

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Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла законопроект, нацеленный на противодействие коронавирусу COVID-19.

За проект закона №3219 от 16.03.2020 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" проголосовали 344 депутата.

Новый закон предусматривает такие изменения:

  • Лекарства, которые закупаются для борьбы с заболеванием, освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС.

  • Украинцы могут работать на удаленке, или идти в отпуск. Этот отпуск может быть оплачиваемый.

  • Медперсонал, который работает над ликвидацией коронавируса будет получать надбавки.

  • За нарушение обсервации будет предусмотрена админответственность, а за умышленное заражение людей – уголовная ответственность.

Отпуск и тюремный срок: Рада приняла жесткий закон о борьбе с коронавирусом

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Автор
Тимур Григоренко
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