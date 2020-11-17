Рада приняла закон о завершении децентрализации в Украине: что изменилось в местном самоуправлении

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада приняла законопроект о создании и реорганизации районных государственных администраций и передаче имущества в связи с образованием и ликвидацией районов.

Во втором чтении за документ №3651-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" проголосовал 301 нардеп.

Поясним, что в результате реформы децентрализации в Украине было создано 1469 территориальных общин и 136 районов. Принятый законопроект вводит дополнительные правовые механизмы для полноценной работы местного самоуправления.

Так новый закон регулирует вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств, а значит даст возможность работать новоизбранным органам местного самоуправления.

Документ также позволяет создавать районные государственные администрации в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Также закон регулирует завершение полномочий и правопреемственность органов местного самоуправления. Еще он нормирует вопрос назначения выборов старост в утвержденных правительством территориальных общинах.

Помимо этого, документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин, принятых на утверждении Кабинетом Министров территорий территориальных общин в регионах Украины и бюджетов районов.

Подчеркнем, что образование и реорганизация районных государственных администраций осуществляется КМ после принятия ВР решения об образовании и ликвидации районов с учетом особенностей, установленных этим законом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ликвидируют большинство районов, сократят тысячи чиновников и сэкономят более трех миллиардов гривен на их зарплатах.