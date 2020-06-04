Рада приняла закон о "ворах в законе": нардепы "заслушали" криминальных авторитетов

Политика 13:11, 4.06.2020 Обновлено: 13:21, 4.06.2020

Верховная Рада приняла законопроект №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

За документ во втором чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время рассмотрения законопроекта нардепам включили аудиозапись разговоров между криминальными авторитетами, которые выражали опасения в связи с его принятием.

Согласно информации на табло, разговаривали криминальный авторитет Днепропетровщины "Сводик" и авторитет "Марик". При этом звучали "запиканные" матерные слова.

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