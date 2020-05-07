В Украине ввели новые выплаты медикам с коронавирусом: названы суммы
Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла законопроект, который усовершенствует страхование медиков от коронавируса COVID-19.
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За законопроект №3376-1 проголосовали 340 народных депутатов.
Документ предусматривает, что медсотрудники, заболевшие COVID-19, приравниваются к участникам боевых действий и получают такие же выплаты.
В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере не менее 300 прожиточных минимумов (600 тысяч грн). Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750 прожиточных минимумов (1,5 млн грн).
Кроме выплат, на членов семьи медика будут распространяться другие социальные гарантии, которые имеют семьи погибших военных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве медики, которые протестовали из-за отсутствия обещанных премий за работу с коронавирусными больными, получили доплату всего в 100 гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил глав ОГА об ответственности, если они не погасят задолженность по зарплатам перед врачами, которые борются с коронавирусом.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными COVID-19, связана с ошибками в расчетах местной власти.