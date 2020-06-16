Рада приняла закон о культуре, которого требовал Зеленский

Верховная Рада утвердила проект закона о государственной поддержке сферы культуры и креативных индустрий в условиях пандемии СОVID-19, на чем ранее настаивал президент Владимир Зеленский.

Соответствующее решение было принято в другом чтении на заседании ВСУ 16 июня. За проголосовали 343 из 389 присутствующих в зале парламентариев, 17 воздержались (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что ранее в профильном комитете заявляли, что ожидаемые потери дохода в культурной индустрии и туризме в Украине за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составят 5,8-8,7 миллиарда гривен.

Документ законопроекта №3377 о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса предлагает:

снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрещения деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий в условиях пандемии СОVID-19.