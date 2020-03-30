Рада приняла закон, направленный на борьбу с COVID-19

В понедельник, 30 марта, монобольшинство Верховной Рады приняло законопроект направленный на борьбу с коронавирусом COVID-19.

За проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" №3268 от 27.03.2020 проголосовало 312 нардепов.

Принятый закон позволит медикам в Украине использовать мировые практики при лечении коронавируса COVID-19. В частности, закон разрешает применять в Украине для лечения пациентов с болезнью незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом США, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.

Закон предусматривает:

Разрешается применять лекарства эффективность в борьбе с COVID-19 которых доказана в выше перечисленных странах.

Закон разрешает применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, что рекомендованные официальным органом в выше указанных странах.

С разрешения пациента разрешено применять новые методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственные средства в борьбе с болезнью.

Закон разрешает применять зарегистрированные лекарства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19 и/или если такие лекарственные средства рекомендованы официальным органом выше указанных стран.

Отмечается, что порядок назначения и применения таких лекарственных средств устанавливает Минздрав.

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