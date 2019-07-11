Рада приняла Избирательный кодекс: что изменится

В четверг, 11 июля Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Согласно документу, голосование по открытым спискам вступит в действие в 2023 году.

За законопроект проголосовали 230 народных депутатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Решение было принято после консультаций председателя ВР Андрея Парубия с председателями фракций. Таким образом, документ будет действовать со следующих очередных парламентских и президентских выборов.

"Путем консультаций между фракциями мы пришли к решению, что этот кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023, то есть на следующие очередные парламентские и президентские выборы. Это логическая правка", – заявил докладчик по Избирательному кодексу, нардеп Александр Черненко.

Добавим, что накануне внеочередных выборов в ВР рассмотрели все поправки в новый избирательный кодекс с открытыми списками. Всего в документ было подано 4568 поправок.

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Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Кодекс предусматривает отказ от смешанной системы выборов с мажоритаркой и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. Избирательный барьер остается на уровне 5%.

Также вводятся открытые партийные списки с региональными округами вместо пропорциональной системы по закрытым партийным спискам и мажоритарке. Таким образом, вместо более двухсот одномандатных округов будет 27 региональных.

Партии будут должны сформировать в каждом округе свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера, чтобы избиратели их не забыли, а все списки будут развешивать в каждой кабинке.

В бюллетене будет только две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка".

Если кандидат в депутаты наберет соответствующее количество голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку, или наоборот опуститься вниз.

Депутатские мандаты будут распределять пропорционально результатам выборов. Чем больше поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.

На выборах в сельские, поселковые, районные, районные в городах и городские советы маленьких городов (до 90 тыс. избирателей) предлагается многомандатная мажоритарная система: в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а от двух до четырех кандидатов в зависимости от количества избирателей. На выборах в областные советы и горсоветы больших городов (от 90 тыс. избирателей) также предлагается система открытых списков.

Финальный текст документа пока не известен. Кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года, кроме отдельных положений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет избирателей Украины предложил Верховной Раде следующего созыва внести в Избирательный кодекс несколько принципиальных правок.

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