Рада прекратила полномочия скандального нардепа Требушкина

В среду, 16 декабря, Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина (внефракционный).

За постановление проголосовали 327 народных депутатов. Отметим, что ранее на местных выборах в Украине политик был избран мэром Покровска Донецкой области.

Также сегодня парламент уволил министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Но снял с рассмотрения вопрос об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Напомним, что Руслан Требушкин прошел в Раду на внеочередных выборах, набрав почти 20 тысяч голосов на 50-м округе в Донецкой области.

В парламенте Требушкин вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Подчеркнем, что личность политика является весьма скандальной. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов". Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и еды для "Беркута" в Киев. Более того, Требушкин, вспоминая оккупацию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

Также ранее будучи мэром Покровска, он опубликовал снимки детей на фоне украинского и российского флага, намекая на дружбу со страной-агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября Анатолий Гунько принял присягу народного депутата и вошел во фракцию "Слуга народа". Он был избран на промежуточных выборах народного депутата 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208.