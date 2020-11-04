Рада поддержала увеличение штрафов за нападения на журналистов

Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который усилил ответственность за совершение уголовных преступлений против журналистов в Украине.

За законопроект №3633 от 11.06.2020 проголосовали 305 народных депутатов. В пояснительной записке говорится, что документ направлен на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

Согласно проекту закона предлагается существенно увеличить штрафы за препятствие журналистской деятельности:

Умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от 8 500 до 17 000 гривен или арестом на срок до 6 месяцев.

За влияние на журналиста или преследование работника СМИ – штраф от 17 000 до 34 000. Также злоумышленнику грозит до 6 месяцев ареста или до 4 лет ограничением свободы.

Если действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц – штраф от 34 000 до 51 000 грн или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные на срок до 3 лет или без такового.

За угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

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