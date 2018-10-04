Рада дала старт украинизации: что это означает

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

За соответствующий документ (его основу) на заседании парламента 4 октября проголосовал 261 народный депутат при минимально необходимых 226.

В частности, рабочим языком в любых государственных или коммунальных инстанциях, судах и армии определяется украинский. Это же касается и сфер образования, науки, здравоохранения, спорта и транспорта.

Законопроект предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Его функциями будет защита языка как элемента конституционного строя, и защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг.

Таким образом, депутаты отказались от предусмотренного ранее создания "службы языковых инспекторов", которые должны были контролировать соблюдение стандартов государственного языка.

Также инициативой предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку". Она будет аналогична той, которая предусмотрена за надругательство над государственным флагом, гербом, гимном – штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Законопроектом утверждается, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам придется выучить украинский, чтобы получить украинское гражданство.

Документ определяет, что каждый украинец имеет право получить образование на государственном языке. При этом в детсадах наряду с украинским языком можно использовать язык нацменьшинств в соответствии с законодательством. Внешнее независимое тестирование с 2025 года можно будет сдать только на украинском языке (за исключением иностранных языков).

Обслуживать потребителей в разных сферах должны на украинском языке, а по просьбе клиента - на любом другом. В частности, услуги в сфере транспорта предоставляются на государственном языке.

Также законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Этот орган хотят уполномочить утвердить стандарты украинского языка, в частности требования к уровням владения им.

Отметим, за соответствующее постановление проголосовали 95 нардепов от фракции БПП, 72 – "Народный фронт", 28 - позафракционные, 19 - "Самопоміч", 5 - партия "Відродження", 18 – Радикальная партия Ляшко, 18 – "Батьківщина", 6 – группа "Воля народа".

При этом фракция Оппозиционного блока голосовала против: за – 0, против – 24.

Как ранее OBOZREVATEL заявил народный депутат от “Народного фронта” Тарас Креминь, основные нововведения в этом законе никак не коснутся бытового общения украинцев, но смогут повлиять на общую языковую атмосферу в стране.