Рада не поддержала судебную реформу Зеленского в первом чтении

Монобольшинство Верховной Рады Украины не поддержало в первом чтении президентский законопроект №3711 о судебной реформе.

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На пленарном заседании 5 ноября его решили отправить на доработку для повторного рассмотрения в первом чтении. За это проголосовали 239 парламентариев. При этом за принятие документа за основу проголосовали лишь 22 нардепа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, документ, инициированный Владимиром Зеленским, ставил целью перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП), ответственных за отбор добропорядочных судей.

Законопроектом предусматривались следующие нововведения:

судьи Верховного суда Украины будут зачисляться в его штат в кассационный суд той юрисдикции, которая соответствует юрисдикции судебной палаты ВС, где кандидат осуществлял правосудие.

Они подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня зачисления.

Определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Ее новый состав (16 членов) будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса.

В отборе смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности.

Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов.

"Законопроектом предлагается исключить из Закона Украины" О судоустройстве и статусе судей" положение об установлении максимального количества судей Верховного суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины. Также законопроектом с учетом позиции Конституционного суда Украины меняются процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи", – сказано в пояснительной записке к документу.

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