Рада поддержала изменение Регламента из-за "спама" нардепов

Монобольшинство в Верховной Раде приняло законопроект, направленный на противодействие злоупотреблением прав (спам правками) народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

За проект закона №1043 от 29.08.2019 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" проголосовали 242 нардепов.

Верховная Рада

Отметим, что принятие этого закона связано с более 16 тысячами правками, которые внесли в законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам. Из-за того, что на рассмотрение всех этих правок мог уйти целый год и был принят данный закон.

За проголосовали 204 нардепа из "Слуги народа", ОПЗЖ – 15, "Довіра" – 13 и внефракционные – 10. "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" и "За майбутнє" не поддержали голосами.

Согласно новому закону Регламент Рады будет дополнен статьей "Особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении". В тексте сказано, что если количество правок в пять и более раз превышает количество статей (пунктов) проекта первичного законодательного акта, но не менее 500 поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

При этом особая процедура будет применяться при наличии подписей не менее 150 нардепов и поддержке не менее 226 голосов депутатов. При этом должны быть предоставлены сравнительные таблицы и сопроводительные документы к ней.

Согласно закону каждый внефракционный народный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одной своей неучтенной поправки, на которой он настаивает.

После этого главный комитет в двухдневный срок обобщает полученные предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекту во втором чтении.

Также закон предусматривает право любого депутата подвергать сомнению каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не набирает 226 или более голосов, то такая поправка считается отклоненной.

Законопроект также оговаривает время выступлений за поправками на пленарном заседании во время рассмотрения законопроекта во втором чтении по особой процедуре - от одной до двух минут.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Добавим, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал постановление об отмене изменений в Регламент Рады.

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