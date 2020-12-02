Пикантный момент со "слугой народа" в Раде попал на камеру. Фото

Дарья Дурова Политика 18:31, 2.12.2020 Обновлено: 18:47, 2.12.2020

В сети опубликовали курьезное фото народного депутата от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой, сделанное во время очередного заседания Верховной Рады Украины 2 декабря.

На снимке, который сделал фотограф Ян Доброносов, женщина обернулась спиной к объективу, а ее коллега по парламенту наклонил голову и засмотрелся на нее. Фотография была опубликована на Facebook-странице корреспондента.

"Когда женщина красивая, такое бывает", – пошутил Доброносов о "пикантном" моменте.

Оксана Дмитриева на заседании Рады
Facebook / Ян Доброносов

Кто именно засмотрелся на Дмитриеву, не указано. На фото видно лишь затылок народного депутата, а лицо мужчины скрыто маской.

Скриншот
Оксана Дмитриева
Facebook / Ян Доброносов

Добавим, Дмитриева на момент избрания в Раду работала главным врачом в частной стоматологической клинике в Днепре. В украинский парламент она прошла под № 106 в избирательном списке партии "Слуга народа".

Информация о политике на сайте ВР
itd.rada.gov.ua
Фото, которое Дмитриева публиковала в соцсети
Facebook / Оксана Дмитриева
Нардеп от "Слуги народа"
Facebook / Оксана Дмитриева

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