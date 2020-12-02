Пикантный момент со "слугой народа" в Раде попал на камеру. Фото
В сети опубликовали курьезное фото народного депутата от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой, сделанное во время очередного заседания Верховной Рады Украины 2 декабря.
На снимке, который сделал фотограф Ян Доброносов, женщина обернулась спиной к объективу, а ее коллега по парламенту наклонил голову и засмотрелся на нее. Фотография была опубликована на Facebook-странице корреспондента.
"Когда женщина красивая, такое бывает", – пошутил Доброносов о "пикантном" моменте.
Кто именно засмотрелся на Дмитриеву, не указано. На фото видно лишь затылок народного депутата, а лицо мужчины скрыто маской.
Добавим, Дмитриева на момент избрания в Раду работала главным врачом в частной стоматологической клинике в Днепре. В украинский парламент она прошла под № 106 в избирательном списке партии "Слуга народа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Дмитриева пришла на работу с элитными часами швейцарской марки Jacob & Co, стоимость которых стартует от 3,8 тыс. евро.
Также она нарвалась на критику в сети из-за слишком дорогой одежды, в которой ее заметили в стенах Верховной Рады.
На заседании парламента Дмитриеву сфотографировали в обуви ценой почти в тысячу евро.