Пикантный момент со "слугой народа" в Раде попал на камеру. Фото

В сети опубликовали курьезное фото народного депутата от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой, сделанное во время очередного заседания Верховной Рады Украины 2 декабря.

На снимке, который сделал фотограф Ян Доброносов, женщина обернулась спиной к объективу, а ее коллега по парламенту наклонил голову и засмотрелся на нее. Фотография была опубликована на Facebook-странице корреспондента.

"Когда женщина красивая, такое бывает", – пошутил Доброносов о "пикантном" моменте.

Кто именно засмотрелся на Дмитриеву, не указано. На фото видно лишь затылок народного депутата, а лицо мужчины скрыто маской.

Добавим, Дмитриева на момент избрания в Раду работала главным врачом в частной стоматологической клинике в Днепре. В украинский парламент она прошла под № 106 в избирательном списке партии "Слуга народа".

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