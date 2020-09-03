Рада пересмотрит Избирательный кодекс и позаботится о допуске следователей в зону ООС: главные решения 3 сентября

В четверг, 3 сентября, Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроекты относительно изменений в Избирательный кодекс, создания Бюро экономической безопасности, поддержки сельского хозяйства и допуска следователей в зону ООС.

Кроме того, парламентарии планируют устранить пробелы в законодательстве, которые не позволяют привлекать к ответственности похитителей авто, а также рассмотреть предложения президента к закону о резерве госслужащих. OBOZREVATEL следит онлайн с важнейшими решениями нардепов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Изменения в Избирательный кодекс

Принятие законопроекта №3971 необходимо, чтобы очередные местные выборы в 2020 году прошли с учетом нового административно-территориального устройства в Украине.

Документ включает технико-юридическое доработки отдельных положений Избирательного кодекса Украины. Прежде всего речь идет о:

совершенствовании процедуры выдвижения и регистрации кандидатов с учетом нового административно-территориального устройства Украины;

устранении упоминания о выборах старост;

возвращении в закон "О местном самоуправлении" понятия областных и районных советов;

увеличение разрешенного размера стоимости материалов предвыборной агитации до 63,06 грн и тому подобное.

Создание Бюро экономической безопасности

Законодательная инициатива предусматривает создание органа, который возьмет на себя функции налоговой милиции, а также некоторых подразделений СБУ, которые занимаются экономической безопасностью.

Планируется, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет заниматься предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Максимальное количество работников структуры не должно будет превышать 3 000 человек, руководство БЭБ будет избираться на конкурсной основе.

Детективам этого ведомства хотят предоставить полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования преступлений. Кроме того, им хотят обеспечить доступ к государственным автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных.

Резерв госслужащих

Верховная Рада должна рассмотреть предложения президента Владимира Зеленского в закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе "относительно кандидатского резерва". Ранее глава государства вернул его парламенту со своими замечаниями.

В частности, Зеленский не согласился с ограничением прав и гарантий деятельности государственных служащих, назначенных на должности по контрактам о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Допуск следователей в зону ООС

Законопроект №3984 предусматривает допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район ООС в Донецкой и Луганской областях.

Принятие этого документа будет способствовать оперативному расследованию правонарушений, совершенных в зоне боевых действий. Кроме того, законопроект позволит своевременно и качественно документировать факты и обстоятельства совершения уголовных преступлений.

Допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район ООС будет осуществляться в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Ворам авто закроют лазейку

Законопроект №3301 призван усовершенствовать законодательство в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством.

В частности, в документе отмечается, что незаконное внесение изменений, подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация, а также создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств, наказывается штрафом от 1 000 до 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. В худшем случае преступнику грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Поддержка аграриев

Законопроект №3295 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" предлагает создать единый аграрный реестр. Имеется в виду единая государственная информационная система, которая будет содержать сведения о производителях сельскохозяйственной продукции и обеспечивать эффективное администрирование государственной поддержки.

Также основные положения документа предусматривают:

определение принципов, на которых предоставляется государственная поддержка аграриям;

введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра;

исключение положений, касающихся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна;

предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября Верховная Рада Украины поддержала законопроект об электронных трудовых книжках, об образовании военно-гражданских администраций, а также о материальной помощи безработным и людям с инвалидностью. Документ о реорганизации РГА решили отправить на доработку.