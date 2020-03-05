Рада отправила Рябошапку в отставку: как это было

Верховная Рада Украины вечером 5 марта выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки на внеочередном пленарном заседании парламента.

За это решение проголосовали 263 нардепа, против – 18, воздержались - 73 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По фракциям голоса распредилились так: "Слуга народа" – 179, "Оппозиционная платформа - За життя" – 36, "За майбутнє" – 15, "Довіра" – 16, внефракционные нардепы – 17.

Отметим, за то, чтоб включить в повестку дня рассмотрение этого вопроса проголосовало всего 279 нардепов, из них 207 "слуг".

Руслан Рябошапка во время своего доклада рассказал об успехе Офиса генпрокурора под его руководством за три месяца: о делах, связанных с незаконной вырубкой леса, закрытии игорного бизнеса, делах против руководства нечестных банков, о деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, которое сдвинулось с места, о том, что продолжается работа по делам Майдана, привлекаются ответственные за военные преступления на Донбассе.

"28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и политических репрессий, была источником собственного обогащения... Мы делаем реформу прокуратуру, которая уже вошла в историю. 729 прокуроров, не прошли тесты, были уволены. Впервые за 28 лет прокуроры почувствовали независимость. Им не дают незаконных указаний. Те, кого мы лишили власти, хотят вернуться и жить так, как жили эти 28 лет. 28 лет эта организация не имела никакого доверия людей. 28 лет прокуратура была источником личного обогащения для избранных. Как результат - олигархи в прокурорских погонах", – сказал Рябошапка.

По его словам, за три месяца было открыто 1200 дел против коррупционеров, почти 900 ожидают суда. Рябошапка заявил, что "не потеряли ни одного дела".

"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора можно только уволить. Поэтому я ухожу. Но я ухожу для того, чтобы вернуться", – заявил Рябошапка и ушел из зала заседаний под крики "Ганьба!".

Руслан Рябошапка в Раде 5 марта

Руслан Рябошапка выступил в Раде

В свою очередь один из авторов проекта постановления Максим Бужанский, представитель "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности во время своего доклада заявил, что "в стране нет генпрокурора Украины". Он заявил, что Рябошапка "покрывает преступников".

"Почему Свинарчук смотрит футбол не из-за решетки? Потому что его покрывает генпрокурор", - заявил Бужанский. Кроме того нардеп назвал Рябошапку "пустым местом": "Никто не только не сидит, но и не ходит на допросы".

Максим Бужанский выступил против Рябошапки

Кроме того, выступили и другие народные депутаты. Так, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сказала, что Бужанский заявил о политическом характере ситуации. От "Голоса" сказали, что снятие Рябошапки - это "русский след". А нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин сказал, что голосование за отставку генпрокурора - "это знак того, является ли Украина суверенной державой или нет".

Напомним, отставку Рябошапки 5 марта одобрил комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады. Решение подписал его глава, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

Отставка Рябошапки

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