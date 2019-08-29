Верховная Рада на первом заседании в четверг, 29 августа, проголосовала за отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"За" высказались 317 народных избранников. Тех, кто выступил бы против или воздержался, не оказалось.

Луценко выступил с прощальной речью и обратился к новому главе ГПУ.

Рада отправила Луценко в отставку Скриншот из видео

"Три года и четыре месяца назад я был политически назначен на должность генерального прокурора Украины. Задание моего назначения было нелегкое - нужно было разрушить НКВД-шную систему под названием ГПУ. Это мог сделать только человек, который прошел и МВД, и Майдан, и тюрьму. Смею сказать, что я это сделал", – сказал он.

"Уверен, что мой преемник Руслан Рябошапка будет успешным прокурором. Кроме того, считаю, что могу спокойно смотреть в глаза всем вам, и всем нашим гражданам, потому что за мои три года мы достигли лучших показателей противодействия коррупции, которая является нашей зоной ответственности", – отметил экс-генпрокурор.

Рада отправила Луценко в отставку Скриншот из видео

"Господин президент, знаю, что вы тяжело работаете над обменом пленных. Докладываю, что Генеральная прокуратура вместе с СБУ имеет 1100 осужденных террористов – можем менять побатальонно. Все наши должны быть дома, и мы для этого сделали все, что могли", – обратился он к Зеленскому.

Луценко ушел в отставку Скриншот из видео

"Ухожу с ощущением большой гордости за свою страну!" – подчеркнул Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что после ухода с должности будет заниматься спортом и своим здоровьем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!