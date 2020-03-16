Рада отменяет заседания из-за карантина в Украине

Верховная Рада Украины из-за введенного в стране карантина до 3 апреля будет работать в комитетах, без пленарных заседаний.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Касательно графика работы Верховной Рады: Рада не закрывается, она продолжает работать, однако мы изменяем очередность проведения пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. У меня был разговор с нашими коллегами с разных депутатских фракций и групп – все это предложение поддержали", – сообщил спикер.

При этом Рада во вторник, 17 марта, проведет лишь внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта по борьбе с короновирусом.

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