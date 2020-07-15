Рада отложила создание новых районов в Украине

Верховная Рада отложила рассмотрение проекта постановления о создании и ликвидации районов в Украине.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александром Корниенко, передает OBOZREVATEL.

"У нас есть предложение сегодня с повестки дня забрать №3650 (о ликвидации и создания новых районов – Ред.)", – отметил политик.

Нардеп из "ГОЛОСА" Роман Лозинский добавил, что сперва будут голосовать за изменения в Бюджетный кодекс.

"И это хорошая новость, потому что это первый шаг для того, чтобы не притеснять громады и не манипулировать громадами с районного уровня, распределяя ресурсы в Офисе президента, оставляя все под контролем Киева", – цитирует слова политика его пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля под ВРУ собрались представители Ассоциации городов Украины из разных регионов, возмущенные возможным районированием областей.