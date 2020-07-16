Рада собралась на торжественное заседание: пришли Зеленский, президенты и первые нардепы

Верховная Рада 16 июля собралась на торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Его посетил президент Владимир Зеленский, подъехав к Раде на кортеже через двор Мариинского дворца. OBOZREVATEL следит за событиями в зале онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

16:30 – Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук отметил, что принятие Декларации было сложным шагом, ведь советский режим делал все для того, чтобы украинский суверенитет не состоялся. Однако Украина, добавил он, это удалось.

Леонид Кравчук

16:20 – Его мнение поддержали в своих обращениях с трибуны председатель парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

16:15 – Президент во время выступления отметил, что эта Декларация стала фундаментальным документом для создания украинского государства.

"30 лет назад было сделано уверенный шаг к получению независимости для Украины. Декларация приблизила победу украинский в многовековой борьбе за свободную и самостоятельное государство", – подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в Раде

16:10 – Присутствующим в зале включили исторические кадры подписания Декларации и провозглашения независимости Украины.

16:07 – На заседании также были приглашены депутаты, которые принимали участие в утверждении важного документа. Поэтому после торжественного выноса Декларации о государственном суверенитете Украины в зал присутствующие почтили минутой молчания тех из 355 нардепов, поддержавших документ, но их уже нет в живых.

Торжественное заседание Совета

16:05 – Кроме Зеленского на него также пришли первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, присутствуют Петр Порошенко и Виктор Ющенко.

Кравчук, Порошенко и другие приглашенные на торжественное заседание Совета

16:00 – Рада открыла торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о госсуверенитете Украины.

Внесение Декларации в Раду

(Видео Telegram-канала PavlovskyNews)

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 лет назад, 16 июля 1990 года Верховный Совет тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.