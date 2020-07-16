Зеленский посетил заседание Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о госсуверенитете Украины.

Верховная Рада 16 июля собралась на торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Его посетил президент Владимир Зеленский, подъехав к Раде на кортеже через двор Мариинского дворца. Также были приглашены депутаты, которые принимали участие в утверждении важного документа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме Зеленского, на торжествах выступит председатель парламента Дмитрий Разумков, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и другие.

Рада открыла торжественное заседание, на котором выступит Зеленский. Онлайн-трансляция

Кроме этого, во время церемонии народным депутатам ВРУ первого созыва должны вручить государственные награды и отличия Верховной Рады Украины.

Рада открыла торжественное заседание, на котором выступит Зеленский. Онлайн-трансляция

Рада открыла торжественное заседание, на котором выступит Зеленский. Онлайн-трансляция

(Видео Telegram-канала PavlovskyNews)

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 лет назад, 16 июля 1990 года Верховный Совет тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.