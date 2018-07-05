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Рада отказалась запустить перезагрузку ЦИК

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Украинские нардепы во время заседания Верховной Рады в четверг, 5 июля, отказались начать увольнение членов Центральной избирательной комиссии, несмотря на то, что срок их полномочий истек.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению вопроса.

"За" выступило 189 народных депутатов из 226 необходимых.

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Для увольнения и назначения членов ЦИК необходимо 226 голосов парламентариев.

"Мы не можем начать рассмотрение. Если мы уволим старый состав, но не выберем новый, в стране будет юридический коллапс", - заявил спикер Рады.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, кто будет считать голоса украинцев на будущих президентских и парламентских выборах и что это изменит для Украины.

Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныЦИК
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