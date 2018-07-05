Рада отказалась запустить перезагрузку ЦИК

Украинские нардепы во время заседания Верховной Рады в четверг, 5 июля, отказались начать увольнение членов Центральной избирательной комиссии, несмотря на то, что срок их полномочий истек.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению вопроса.

"За" выступило 189 народных депутатов из 226 необходимых.

Для увольнения и назначения членов ЦИК необходимо 226 голосов парламентариев.

"Мы не можем начать рассмотрение. Если мы уволим старый состав, но не выберем новый, в стране будет юридический коллапс", - заявил спикер Рады.

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