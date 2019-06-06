Рада отказалась увольнять главу Минобороны Полторака

Верховная Рада Украины отказалась уволить главу Министерства обороны Степана Полторака, который занимает эту должность с 2014 года.

Депутаты на заседании 6 июня не поддержали представление президента Украины Владимира Зеленского, которым предлагалось отправить главу ведомства в отставку.

Против увольнения высказывались, в частности, глава РПЛ Олег Ляшко и председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. Также предложение не поддержали в БПП.

"Мы готовы рассматривать представление на назначение министра обороны (а не увольнение. – Ред). Фракция не будет поддерживать увольнение без одновременного назначения главы министерства", – заявил Бурбак.

Степан Полторак Facebook Степан Полторак

На заседании также рассматривались вопросы увольнения главы МИД Павла Климкина и главы СБУ Василия Грицака. Сами они в зале парламента не присутствовали.

За увольнение были только 67 депутатов, в целом же голосование было проигнорировано – 167 парламентариев не голосовали.

Голосование за отставку Полторака

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Как писал OBOZREVATEL, Полторак заявил о своей отставке в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, 20 мая. Он попросил нового главу государства уволить его.

30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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