Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах: что дальше

Верховная Рада в среду, 22 мая, отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Так, парламент не включил документ в повестку дня сессии. Его поддержали только 92 парламентария при необходимых 226 (чтобы посмотреть поименное голосование, проскролльте до конца страницы).

После этого спикер Рады Андрей Парубий закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

В команде Зеленского отметили, что из-за бойкота Рады внеочередные выборы могут пройти по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе. При этом признались: у них есть несколько планов дальнейшего развития ситуации.

Отметим, что Владимир Зеленский в своем законопроекте предлагает следующее (детальнее читайте здесь):

отмена мажоритарной системы

переход к пропорциональной системе с закрытыми списками

снижение проходного барьера с 5 до 3%.

Так, от фракции БПП за проголосовали 17 нардепов, против — 15; "Народный фронт" — 2 за, против — 27; внефракционные — 22 за, против — 0; "Оппозиционный блок" — 19 за, против — 0; "Відродження" — 0 за, против — 6; "Самопоміч" — 17 за, против — 0; "Батьківщина" — 15 за, против — 0; "Воля народу" — 0 за, против — 5; Радикальная партия — 0 за, против — 15.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день он подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

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