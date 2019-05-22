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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах: что дальше

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Верховная Рада в среду, 22 мая, отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Так, парламент не включил документ в повестку дня сессии. Его поддержали только 92 парламентария при необходимых 226 (чтобы посмотреть поименное голосование, проскролльте до конца страницы).

После этого спикер Рады Андрей Парубий закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше

Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше

В команде Зеленского отметили, что из-за бойкота Рады внеочередные выборы могут пройти по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе. При этом признались: у них есть несколько планов дальнейшего развития ситуации.

Отметим, что Владимир Зеленский в своем законопроекте предлагает следующее (детальнее читайте здесь):

  • отмена мажоритарной системы

  • переход к пропорциональной системе с закрытыми списками

  • снижение проходного барьера с 5 до 3%.

Так, от фракции БПП за проголосовали 17 нардепов, против — 15; "Народный фронт" — 2 за, против — 27; внефракционные — 22 за, против — 0; "Оппозиционный блок" — 19 за, против — 0; "Відродження" — 0 за, против — 6; "Самопоміч" — 17 за, против — 0; "Батьківщина" — 15 за, против — 0; "Воля народу" — 0 за, против — 5; Радикальная партия — 0 за, против — 15.

Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше
Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше
Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше
Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше
Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше
Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше
Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах: что дальше

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Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
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Lit Anatoli
Lit Anatoli
Увы, ,,переход к пропорциональной системе с закрытыми списками,, , что предложил Зеленский - это надувательство народа. Списки должны быть открыты, народ должен знать, за кого голосует!
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Парубий, Ляшко, Блок Петра Порошенко - единственные смелые и ответственные депутаты в Верховной Раде Украины, понимающие, что если Законодательная Власть Украины не даст сейчас в рыло зарвавшемуся дебильному клоуну-президенту Зеленскому, то завтра в Верховной Раде, Правительстве, Генпрокуратуре, Генштабе, Минобороне, СБУ, в аппарате президента, а также Главами регионов - будут сидеть Путинские пророссийские тайные агенты Кремля, маскирующиеся под "слуг народа" и тогда пойдет плясать Украина под дудку Путина.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Pcheluha Zzz Pcheluha, получается что надо грабить страну, иначе Путин придет.... Ты что, дебил?
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Матвеев Тимур
Матвеев Тимур
Pcheluha Zzz Pcheluha, Бля-ь вы уже надоели со своим Путиным у вас что мания такая? Вами будут командовать и руководить Беня и Ко
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Марченко Юра
Марченко Юра
Что то там в Раде никто мозгов не имеет, одни порохоботы ,Зе введи войска!
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