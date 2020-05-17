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17 мая • обновлено в 12:34
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Рада отказалась от попыток признать СССР агрессором во Второй мировой войне

29.2т
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Верховная рада Украины не собирается повторно голосовать за проект обращения к международным парламентам, в котором СССР называют виновником начала Второй мировой войны фактически наравне с Германией.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что, к сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились. Я считаю, что это не соответствует регламенту. И благодарен коллегам, что они меня в этом поддерживают..." – сказал глава ВРУ.

Разумков

Разумков

По его словам, все "случилось так, как случилось", а провальное голосование депутатов по проекту обращения к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны якобы отражает настроения украинского общества.

"Я не буду ставить на повторное голосование, находя какие-то аргументы, что кто-то не успел, кто-то не проголосовал", – подчеркнул Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада не смогла принять обращение к парламентам других стран относительно празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором также говорится об агрессии России на востоке Украины.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Вторая мировая война
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины законопроект СССР
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