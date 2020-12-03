Рада определила срок, на который будут назначать главу САП

В Украине Верховная Рада восстановила положение о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Такой законопроект №4227 в целом был принят на заседании парламента 3 декабря. За него проголосовали 289 присутствующих в зале нардепов.

Документом восстанавливается положение, согласно которому глава украинской САП назначается на эту должность сроком на 5 лет.

Ранее действие этой нормы было приостановлено. Изменения же были внесены в абзац 4 п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Примечательно, что принятие этого проекта закона позволит избирать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с общими положениями и на термин, предусмотренный законом "О прокуратуре".

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