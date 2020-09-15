Рада дала официальную оценку выборам в Беларуси и произволу ОМОНа

Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада приняла постановление, где признала выборы президента Беларуси нечестными и такими, что прошли с нарушениями. Также нардепы осудили насилие властей против мирного населения, которое вышло на митинги.

Об этом говорится в Постановлении о Заявлении Верховной Рады Украины о ситуации в Беларуси №3053а. За документ проголосовали 228 парламентариев.

В документе отмечено, что официально обнародованные результаты выборов в Беларуси не отражают реального волеизъявления белоруссов, а мирные протесты граждан по всей стране жестко подавляются властями.

Рада приняла проект Постановления Скриншот

"Проект Постановления направлен на одобрение Заявления Верховной Рады Украины с осуждением действий властей Беларуси и призывом к ней наладить цивилизованный и демократический диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации в стране", – отмечено в пояснительной записке.

Также в постановлении отмечено недопущение привлечения России для нормализации ситуации в Беларуси. Для решения конфликт предлагается привлечь независимых международных посредников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября в ВР устроили так называемый день Беларуси. Нардепы развесили всюду бело-красно-белые флаги, которые стали символом протестов в соседней стране, и заявили, что ее лидер Александр Лукашенко – диктатор.