Допуск иностранных военных в Украину: Рада приняла решение

Верховная Рада 18 января приняла закон №7428, которым одобрила допуск иностранных военнослужащих в Украину для участия в многонациональных учениях в 2018 году.

Решение со второй попытки поддержали 235 народных депутатов.

Таким образом, парламент поддержал решение президента Петра Порошенко о допуске иностранных военнослужащих к участию в украинско-американских учениях Rapid Trident 2018 и Sea Breeze 2018.

Также речь идет о многонациональных учениях "Светлая Лавина – 2018", "Чистое Небо – 2018" и "Ривериан – 2018".

Отметим, документ вступит в силу с даты официального опубликования.

Как сообщал "Обозреватель", ранее армия России начала учения у границ Украины.