Рада объявила "бойкот" Зеленскому: у президента ответили

Внеочередные выборы в Верховную Раду могут пройти по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе, если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах.

Такое мнение высказали представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге 22 мая после заседания парламента.

"Если Верховная Рада не изменит (закон о выборах. — Ред.), то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы", — сказал Стефанчук.

Также он подчеркнул, что дальнейшие шаги будет обсуждать с Зеленским.

"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С", — рассказал Стефанчук.

В свою очередь Рябошапка предположил, что выборы в Верховную Раду пройдут по старому закону.

"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который является сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина — по мажоритарной системе", — сказал он.

Рябошапка добавил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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