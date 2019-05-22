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Рада объявила "бойкот" Зеленскому: у президента ответили

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Внеочередные выборы в Верховную Раду могут пройти по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе, если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах.

Такое мнение высказали представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге 22 мая после заседания парламента.

"Если Верховная Рада не изменит (закон о выборах. — Ред.), то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы", — сказал Стефанчук.

Рада объявила "бойкот" Зеленскому: у президента ответили

Также он подчеркнул, что дальнейшие шаги будет обсуждать с Зеленским.

"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С", — рассказал Стефанчук.

В свою очередь Рябошапка предположил, что выборы в Верховную Раду пройдут по старому закону.

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"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который является сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина — по мажоритарной системе", — сказал он.

Рябошапка добавил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан Рябошапка
Место
Украина
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Timofejev Michail
Timofejev Michail
- А какая в вашей Малиновке на сегодняшний день власть? Никакой. Ну, никакой, говорю. - Как это так, никакой? А это что? А! - Никакой, кроме деда Нечипора.
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