Рада не стала голосовать за законопроект о СБУ

Глеб Иванов Политика 11:25, 20.05.2020

Верховная Рада отправила на доработку президентский закон об усовершенствовании деятельности Службы безопасности Украины.

Решение было принято на заседании правительства 20 мая. "За" доработку закона № 3196 проголосовало 287 народных депутатов.

Напомним, 10 марта президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Как пояснили в СБУ, среди нововведений проекта – разграничения компетенции службы с другими структурами сектора безопасности, определения новых приоритетов в ее работе.

Отмечается, что СБУ сосредоточится на контрразведывательной противодействия угрозам госбезопасности, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, защиты государственной тайны. Кроме того, СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

Также планируется постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс. до 15 тыс. человек.

Как писал OBOZREVATEL, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских военных.

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