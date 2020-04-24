Рада не смогла отменить изменения в Регламент против "спама" нардепов

Верховная Рада на внеочередном заседании 24 апреля не смогла принять четыре проекта постановлений об отмене изменений в Регламент парламента, направленных на противодействие злоупотреблением прав (спам правками) народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Четыре голосования набрали 56, 61, 48 и 53 голоса нардепов при 226 необходимых.

Первый из проектов постановлений был зарегистрирован нардепами из группы "За будущее" Тарасом Батенко и Ириной Костанкевич, второй – нардепом из фракции "Слуга народа" Александром Дубинским, третий – внефракционным депутатом Антоном Поляковым, ранее исключенным из СН, и четвертый – нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк.

Проекты постановлений не набрали голосов

Принятие изменений в Регламент Рады было связано с более чем 16 тыс. правок, внесенных в законопроект, что делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам. Из-за того, что на рассмотрение всех этих правок мог уйти целый год и был принят данный закон.

Согласно новому закону Регламент Рады будет дополнен статьей "Особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении". В тексте сказано, что если количество правок в пять и более раз превышает количество статей (пунктов) проекта первичного законодательного акта, но не менее 500 поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

При этом особая процедура будет применяться при наличии подписей не менее 150 нардепов и поддержке не менее 226 голосов депутатов. При этом должны быть предоставлены сравнительные таблицы и сопроводительные документы к ней.

Согласно закону каждый внефракционный народный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одной своей неучтенной поправки, на которой он настаивает.

После этого главный комитет в двухдневный срок обобщает полученные предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Также закон предусматривает право любого депутата подвергать сомнению каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не набирает 226 или более голосов, то такая поправка считается отклоненной.

Документ оговаривает время выступлений касательно поправок на пленарном заседании во время рассмотрения законопроекта во втором чтении по особой процедуре - от одной до двух минут.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные изменения в Регламент Верховной Рады поддержали 242 нардепа.