Рада не смогла назначить новых судей Конституционного суда: что дальше

Мирослав Семенюк Политика 13:01, 6.11.2020 Обновлено: 13:19, 6.11.2020

Верховная Рада не смогла назначить новых судей Конституционного суда Украины.

На должности судей КСУ претендовали Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Юрий Павленко и Николай Сирый.

Так, в рейтинговом голосовании Павленко поддержали 154 нардепа, Боднар-Петровскую – 126, Сирого – 97, а Денисенко – 38.

После этого состоялось окончательное голосование за Павленко с результатом в 100 голосов при необходимых 226.

Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить проведение повторного конкурса на должности судей КСУ.

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