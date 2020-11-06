Рада не смогла назначить новых судей Конституционного суда: что дальше

Верховная Рада не смогла назначить новых судей Конституционного суда Украины.

На должности судей КСУ претендовали Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Юрий Павленко и Николай Сирый.

Так, в рейтинговом голосовании Павленко поддержали 154 нардепа, Боднар-Петровскую – 126, Сирого – 97, а Денисенко – 38.

После этого состоялось окончательное голосование за Павленко с результатом в 100 голосов при необходимых 226.

Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить проведение повторного конкурса на должности судей КСУ.

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