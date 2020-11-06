Рада не смогла назначить новых судей Конституционного суда: что дальше
На должности судей КСУ претендовали Боднар-Петровская, Денисенко, Павленко и Сирый
В рейтинговом голосовании лидировал Павленко, но в окончательном он не набрал 226 голосов
Разумков поручил профильному комитету подготовить проведение повторного конкурса
Верховная Рада не смогла назначить новых судей Конституционного суда Украины.
На должности судей КСУ претендовали Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Юрий Павленко и Николай Сирый.
Так, в рейтинговом голосовании Павленко поддержали 154 нардепа, Боднар-Петровскую – 126, Сирого – 97, а Денисенко – 38.
После этого состоялось окончательное голосование за Павленко с результатом в 100 голосов при необходимых 226.
Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить проведение повторного конкурса на должности судей КСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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