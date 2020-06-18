Рада не отпустила Вакарчука: голосование провалили

В четверг, 18 июня, Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука".

За сложение депутатских полномочий лидера партии "Голос" проголосовали лишь 175 нардепов при необходимых 226.

Против были 59 политиков, воздержались – 90, не голосовали – 48.

Напомним, что 11 июня нардеп Святослав Вакарчук решил сложить мандат народного депутата Украины.

Позже в "Голосе" сообщили, чем Вакарчук должен был заняться после сложения мандата. При этом он сам намекнул на возможное участие в выборах мэра Киева или Львова.

Добавим, что на место Вакарчука должна была зайти Алина Свидерская, которая является женой первого министра обороны Украины при Владимире Зеленском Андрея Загороднюка.

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, Вакарчуку доверяют 24% украинцев, тогда как не доверяют – 61%. В случае выборов президента его поддержали бы всего 2% украинцев.