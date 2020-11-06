Рада назначит судей КСУ и выслушает Кабмин по COVID-19: главные решения 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада назначит двух судей Конституционного суда Украины. Также пройдет "Час вопросов к правительству", где расскажут о ситуации с COVID-19.

Помимо того сегодня Андрей Шараськин примет присягу народного депутата. Полная повестка дня была опубликована на сайте парламента.

В ВР рассмотрят во втором чтении проекты законов, где уточнят перечень уважительных причин отсутствия народного депутата на пленарном заседании, а также заседании комитета Рады.

Также парламентарии намерены запретить в украинских школах смартфоны и другие устройства, которые подключаются к интернету. Об этом говорится в проекте закона №4226 "О внесении изменений в закон Украины "О среднем образовании" относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету".

Во время пленарного заседания планируется рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменения в закон Украины "О приватизации государственного жилищного фонда" о предоставлении возможности приватизации жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности.

Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность или использование заведомо поддельных таких документов.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения COVID-19.

Также нардепы рассмотрят ряд законопроектов в первом чтении, среди которых внесения изменений в закон об образовании и о внесении изменений в Декрет Кабмина "О государственной пошлине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября Верховная Рада предварительно поддержала госбюджет и отсрочила призыв в армию.