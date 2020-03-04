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4 марта • обновлено в 23:29
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Рада назначила внеочередное заседание, чтобы уволить Рябошапку

2.4т
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В четверг, 5 марта, депутаты Верховной Рады Украины соберутся на внеочередное заседание, на котором могут уволить Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков по завершению внеочередного заседания 4 марта. Он отметил, что 152 депутата потребовали снова созвать парламент, чтобы рассмотреть вопрос о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Русляну Рябошапке. Заседание начнется в 18:30.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВРУ внесен проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций. За отставку Рябошапки собрано 227 подписей.

Сам Генпрокурор считает, что сбор подписей в Верховной Раде за его отставку связан с расследованием уголовных дел по "Укрнафте".

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Читайте все новости по теме "увольнение" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
увольнение
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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