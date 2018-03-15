В Украине избрали нового омбудсмена

Парламент проголосовал за назначение депутата от фракции "Народный фронт" Людмилы Денисовой на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержали 280 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.

Денисова сменит на соответствующей должности Валерию Лутковскую.

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Лутковская осуществляла парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека в Украине с 2012 года.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее парламент также уволил Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка Украины и выбрал нового председателя регулятора.