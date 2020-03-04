Рада назначила нового главу МИД

Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Его кандидатуру поддержали 288 народных избранников.

Представление на назначение было внесено президентом Владимиром Зеленским.

Дмитрий Кулеба liga.net

Напомним, что по представлению главы государства также был назначен министр обороны. Им стал Андрей Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. Главой правительства стал Денис Шмыгаль.

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