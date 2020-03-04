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4 марта • обновлено в 20:27
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Рада назначила нового главу МИД

3.9т
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Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Его кандидатуру поддержали 288 народных избранников.

Рада назначила нового главу МИД

Представление на назначение было внесено президентом Владимиром Зеленским.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

liga.net

Напомним, что по представлению главы государства также был назначен министр обороны. Им стал Андрей Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. Главой правительства стал Денис Шмыгаль.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина Киев
Теги
Министерство иностранных дел Украины Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Упоротая кулеба добьет укроиню
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный антинародный режим.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Протеже Климкина кстати. Значит Климкин то же будет !
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