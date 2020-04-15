Рада назначила новое внеочередное заседание: что будут решать

Тимур Григоренко Политика 12:34, 15.04.2020 Обновлено: 13:04, 15.04.2020

Опубликована предлагаемая повестка внеочередного заседания Верховной Рады на четверг, 16 апреля.

Предположительно парламент рассмотрит пять законопроектов. Документ в Telegram-канал выложил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Так, Рада рассмотрит проект закона "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Верховная Рада

Во втором чтении рассмотрят законопроекты:

  • О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры

  • О местном самоуправлении в Украине

  • Об оборонных закупках

В первом чтении рассмотрят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)".

Повестка дня ВРУ
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Александр Качура сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

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