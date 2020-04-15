Рада назначила новое внеочередное заседание: что будут решать
Опубликована предлагаемая повестка внеочередного заседания Верховной Рады на четверг, 16 апреля.
Предположительно парламент рассмотрит пять законопроектов. Документ в Telegram-канал выложил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Так, Рада рассмотрит проект закона "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".
Во втором чтении рассмотрят законопроекты:
О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры
О местном самоуправлении в Украине
Об оборонных закупках
В первом чтении рассмотрят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)".
Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Александр Качура сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.