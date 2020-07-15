Рада назначила местные выборы в Украине: названа окончательная дата

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

За соответствующий проект постановления в среду, 15 июля, проголосовали 326 народных депутатов.

"Проектом постановления предлагается назначить на воскресенье 25 октября 2020 года очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы", – говорится в пояснительной записке.

При этом выборы не будут проводиться в аннексирована Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

За проект постановления проголосовали 225 нардепов из "Слуги народа", "Европейская солидарность" – 26 голосов, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 19, "ГОЛОС" –16, "ДОВІРА" –17, внефракционные – 6, "Оппозиционный блок – За жизнь" – 0.

Результаты голосования Скриншот

Список проголосовавших депутатов Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, депутаты от "Слуги народа" выступили с предложением внести изменения в Избирательный кодекс Украины и снизить проходной барьер с 5% до 3% для партий на местных выборах.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины заблокировала постановление профильного комитета Верховной Рады о местных выборах в новосозданных громадах и районах.