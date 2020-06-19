Рада назначила Абрамовского министром экологии: где работал ранее

Верховная Рада поддержала назначение Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За такое решение проголосовали 264 народных депутата. После голосования Абрамовский принес присягу члена Кабинета министров Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Результат голосования за назначение Романа Абрамовского (источник – rada.gov.ua)

В 2015 году Роман Абрамовский несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Роман Абрамовский в Раде (скрин видео)

Трудовая деятельность:

1992-1994 – коммерческий директор ЗАО "Юрвнешнеконсульт";

1994-1995 – коммерческий директор ООО "Украгробизнес";

1995-2000 – заместитель директора ЗАО "Консул-Моторз";

2000-2004 – генеральный директор ООО "Автоленд";

03.2004 - 02.2005 – первый заместитель председателя правления ОАО "ЭМЗ "Металлист";

02.2005 - 05.2005 – председатель правления ОАО "ЭМЗ "Металлист";

05.2005 - 10.2006 – 1-й заместитель генерального директора ОАО "Укрстальконструкция";

10.2006 - 03.2012 – генеральный директор ОАО "Укрстальконструкция";

07.2012 - 01.2013 – заместитель директора ООО "Риола Модуль ЛТД";

01.2013 - 11.2014 – помощник-консультант народного депутата.

Доходы:

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Абрамовский владеет двумя квартирами и двумя машиноместами в Киеве.

Автопарк семьи Абрамовского состоит из Mersedes Benz S500, Range Rover и BMW X5. Общая стоимость автомобилей – около 3 млн грн. Также новый министр владеет несколькими элитными часами.

За прошедший год доход семьи Абрамовского составил 1,4 млн грн. Кроме этого, жена министра получила подарки в виде доли в уставном капитале нескольких компаний почти на 4 млн грн.

Наличными семья Абрамовского хранит 705 тыс. долларов и 35 тыс. евро, а на счетах в банках имеет 797 тыс. евро, 80 тыс. долларов, 116 тыс. гривен и 300 российских рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Кабмин переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды, образовав отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.