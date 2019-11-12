Рада наделила пограничников новыми полномочиями: что известно

Верховная Рада разрешила Государственной пограничной службы Украины заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

Об этом говорится в законопроекте №2161 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины", за который проголосовали 318 нардепов.

"Принятие законопроекта повысит качество и надежность безопасности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической и прилегающей зонах", – говорится в пояснительной записке.

Документом предусмотрены изменения абзаца шестой части первой статьи 5 закона "Об оперативно-розыскной деятельности", которыми совершенствуется деятельность ГПСУ в части осуществления оперативно-розыскной деятельности подразделениями обеспечения собственной безопасности, обеспечение внутренней безопасности, оперативного документирования, оперативно-розыскными и т. п.

Теперь согласно закону в органах ГПСУ создадут штат сотрудников, которые будут заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

Отмечается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Скриншот

Скриншот

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