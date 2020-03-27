Рада может собрать нардепов на стадионе: что хотят голосовать

Внеочередное заседание Рады может состояться 28 или 29 марта на стадионе или на другой открытой местности. Нардепы хотят проголосовать за сокращение бюджета из-за коронавируса, а также возможно за рынок земли и закон о банках.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. По его словам, члены правительства и Аппарат не спят уже вторые сутки, пытаясь подготовить проект закона о секвестре бюджета для Верховной Рады.

"Кабмин вместе с коллегами из налогового, финансового, банковского комитетов работали над законопроектом всю ночь и сегодня утром. Там создана рабочая группа, ищут компромисс. Нельзя просто так забрать 500 млн, чтобы нанести убытки целым отраслям и затем их восстанавливать. Это сложные решения и коллеги почти не спят, пытаясь подготовить документы... Как только все будет готово, мы и решим когда нам собираться – завтра или уже в воскресенье", – подчеркнул Потураев.

Рада может собраться на стадионе

Народный депутат считает, что большинство коллег настроены прийти и проголосовать за важные решения. Другого выбора особо сейчас нет. При этом парламентарии уже отбросили идеи видеоголосования, потому что она считается неконституционной.

"Есть разные мнения. Собраться по видеосвязи вряд ли получится, ибо это неконституционно. Вариант стадиона или другого открытого пространства рассматривался, и сейчас его также обсуждают. Но я считаю, что нужно собираться на один день, весь пакет законов принять сразу и дать работать правительству", – заявил Потураев и добавил, что проголосовать нужно за рынок земли, за закон о банках и за предложения правительства по секвестру бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Международном валютном фонде заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и земельной реформы страна получит новый кредит даже в больших размерах, чем предполагалось.

Верховная Рада проведет срочное заседания в связи с пандемией коронавируса в Украине и примет ряд законов.

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