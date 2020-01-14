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14 января • обновлено в 16:34
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Рада досрочно лишила полномочий "слугу народа"

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Во вторник, 14 января Верховная Рада Украины досрочно лишила народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову депутатских полномочий в связи назначением ее главой Государственного бюро расследований.

За проект постановления №2731 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Венедиктовой И.В." проголосовали 340 депутатов.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", – говорится в сообщении.

Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова

Голосование в Раде

Голосование в Раде

Голосование в ВР

Голосование в ВР

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Владимир Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу и назначил на его место народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову.

  • Позже Венедиктова заявила, что после вступления в новую должность ею были зафиксированы нарушения условий работы следователей органа. В этой связи она намерена обратиться к Зеленскому с предложением о новой структуре ведомства.

  • Ранее детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.

  • На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске бюро.

  • Глава бюро Роман Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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