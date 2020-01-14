Рада досрочно лишила полномочий "слугу народа"

Во вторник, 14 января Верховная Рада Украины досрочно лишила народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову депутатских полномочий в связи назначением ее главой Государственного бюро расследований.

За проект постановления №2731 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Венедиктовой И.В." проголосовали 340 депутатов.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу и назначил на его место народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова заявила, что после вступления в новую должность ею были зафиксированы нарушения условий работы следователей органа. В этой связи она намерена обратиться к Зеленскому с предложением о новой структуре ведомства.

Ранее детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.

На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске бюро.